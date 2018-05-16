Волкер в Киеве встретился с семьями заложников, политзаключенных и пропавших без вести

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в среду в Киеве провел встречу с семьями заложников, политических заключенных и пропавших без вести, а также обсудил с парламентариями перспективу введения миротворцев на Донбасс и помощь США в вопросах безопасности, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"В рамках неформальной минской парламентской платформы состоялась встреча представителей разных фракций и групп со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. (...) Сегодня он обменялся мнениями с депутатами о перспективах миротворческой миссии на Донбассе, о работе КПВВ, проблемах переселенцев, экологической проблематике", - написала И.Геращенко на странице в "Фейсбуке".

По ее словам, эта дискуссия касалась также реформ, работы над законами об Антикоррупционном суде и национальной безопасности, противоминной деятельности, подготовки к саммиту Украина-НАТО, помощи США в вопросах безопасности и обороны, предоставлении оружия и др.

"Ключевое все же Донбасс и Крым, нарушения прав человека на оккупированных территориях, поиск пропавших, освобождение заложников и политзаключенных. (...) Также он встретился с семьями заложников, политзаключенных и пропавших без вести", - проинформировала И.Геращенко.