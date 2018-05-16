Волкер встретился с членами всех фракций Рады

Специальный представитель США Курт Волкер в Киеве встретился с народными депутатами Украины и обсудил актуальные вопросы, связанные, в том числе, с российской агрессией на Востоке Украины, рассказала агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник.

"Это были представители всех фракций, без исключений, по два представителя от каждой фракции. Формат был достаточно простой. Волкер попросил высказать свою позицию и видение по ситуации на сегодняшний день по Донбассу, который находится под российской агрессией, и как каждая фракция видит в будущем развязку (этой ситуации- ИФ)", - сказала в среду днем после встречи Е.Сотник.

По словам украинского парламентария, во второй части встречи каждой фракции предоставили возможность задать свои вопросы К.Волкеру.

"Каждая фракция поднимала свои вопросы - это и вопросы переселенцев, избирательных прав, вопросы военной поддержки США, вопрос Крыма, вопрос заложников", - отметила Е.Сотник.

Парламентарий рассказала, что ее вопрос К.Волкеру касался возможности более активного участия США в переговорах "либо в нормандском формате, либо в каком-то другом с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что ... фактически в тупик зашли переговоры с Российской Федерацией".

"Волкер согласился с тем, что действительно есть проблемы с нежеланием участия в каких -то активных переговорах Российской Федерации", отметила украинский депутат.

Она также добавила, что не может рассказать все детали, так как встреча была "оффрекордс".

Отвечая на уточняющий вопрос агентства, депутат сообщила, что руководство Верховной Рады на встрече представляла первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Вместе с тем, спикер Верховной Рады Андрей Парубий также встретился с К.Волкером.

"Встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Поблагодарил за поддержку Украины и предоставление летального оборонительного оружия. Обсудили ситуацию на Донбассе и законодательные планы Верховной Рады", - написал А.Парубий в своем аккаунте в Твиттер в среду и опубликовал несколько фотографий со встречи, на которой также присутствовала посол США в Украине Мари Йованович.

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