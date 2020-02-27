Волкер: Я не верю, что Россия хочет завершить войну

Бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер считает, что война с Украиной полностью комфортна для России

Для России полностью комфортна нынешняя ситуация войны с Украиной, считает бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Я не верю, что у России есть намерение завершить войну", - сказал он.

По его словам, важнейшее значение сейчас имеют шаги, которые помогут усилить Украину в демократической, политической и экономической сферах, построить сильное, жизнеспособное и безопасное общество. Это, по мысли Волкера, продемонстрирует президенту России Владимиру Путину, что продолжать оккупацию части Украины не имеет смысла.

Волкер отметил, что президенту Владимиру Зеленскому удалось занять четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы, которая не позволила россиянам выйти из-под международного давления. То, что Зеленский заявил о готовности двигаться дальше, вызвало вопрос, что для этого готова сделать Москва. "И я думаю, это сработало," - сказал Волкер.

- 19 февраля Волкер назвал идею Зеленского о совместных патрулях в ОРДЛО целиком логичной, но заявил, что не верит в согласие Путина.

В тот же день он заявил, что не верит в возможность проведения выборов в ОРДЛО этой осенью.



