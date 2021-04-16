Володимир Зеленський анонсував зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський анонсував 19 квітня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки".

Про це глава держави сказав під час пресконференції в Парижі, інформує UATV.

"Вважаю, що важливо, що ми наближаємося до наступного засідання N4. Вважаю, що воно можливе. 19-го числа цього місяця буде засідання радників лідерів "нормандське четвірки". Буде обговорюватися низка питань. Перш за все, будуть обговорюватися кластери, це те, про що ми говорили кілька місяців тому, що будуть зроблені німецько-французькою стороною кластери, зараз з доповненнями України, розглядається також РФ. Усі чотири країни підготують доповнення до цих кластерів, з чим згодні, з чим ні", - сказав Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що кластери - це покрокове виконання Мінських домовленостей.