Президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву

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Вітання оприлюднено на сайті Офісу президента, передає Рубрика.

"В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг - зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва

Президент від імені Українського народу подякував усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

"Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави", - наголосив він.

За словами глави держави, наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу.

"Нехай незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди буде для нас невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України", - підкреслив Зеленський.

Джерело: Рубрика

https://rubryka.com/2021/10/14/zelenskyj-den-zahysnykiv-zahysnyts/