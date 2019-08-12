Володимир Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської обласної державної адміністрації.

Про це інформує UATV.

Сьогодні під час свого візиту на Житомирщину на нараді з питань незаконного видобутку бурштину президент представив Бунечка.

"Дякую за підтримку та призначення мене на посаду голови Житомирської ОДА. Вважаю себе етнічним поліщуком, і ніколи цього не цурався. Житомирщину будемо розвивати далі, завершимо процес децентралізації. Робота облдержадміністрації ґрунтуватиметься на відкритих принципах, публічності. Чекаємо на Житомирщині інвесторів - як вітчизняних, так і іноземних. Перебуватимемо в тісній співпраці з громадськістю та бізнесом", - зазначив новопризначений голова Житомирської ОДА.

До призначення він працював першим заступником начальника головного управління - начальником управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління регіонального органу СБУ.

Раніше повідомлялося, що 2 серпня глава держави призначив очільника Івано- Франківської ОДА.

Нагадаємо, що Зеленський призначив головою Львівської ОДА Маркіяна Мальського.