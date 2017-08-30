Вооруженные силы Украины вошли в ТОП-30 армий мира

Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30-е место (между Швецией и Мьянмой)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что первое место заняла армия США, второе - РФ.

В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран.

В Минобороны пояснили, что для создания рейтинга компания Global Firepower провела комплексное исследование, во время которого учитывала более 50 факторов.

При этом страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы, а также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО. По сравнению со странами-соседями Украина заняла третье место - после России и Польши (19 место).