Вооруженные силы Украины возвращаютсяT (he National Interest, США))

Нет никаких сомнений в том, что главный критерий оценки вооруженных сил любой страны — это ее способность эффективно выполнять поставленные задачи в условиях военного времени. Однако способность использовать оборонный бюджет как можно более эффективно — то есть так, чтобы каждая единица капиталовложений приносила наилучший результат — может стать не менее важным критерием оценки. Такой подход может оказаться особенно полезным, если мы хотим оценить те изменения, которые произошли в вооруженных силах Украины с 2014 года.

С момента начала конфликта с Россией расходы Украины на оборону выросли в несколько раз. В 2013 году бюджет вооруженных сил Украины составлял 15,2 миллиарда гривен, а в 2017 году он достиг 64,4 миллиарда гривен. В 2018 году Украина выделила на военные нужды 86,14 миллиарда гривен. Однако этот впечатляющий рост выглядит уже не таким радикальным, если представить изменения в размере оборонного бюджета Украины в долларах. В 2013 году Украина потратила на военные нужды 1,9 миллиарда долларов, в 2017 году — 2,35 миллиарда долларов, а в 2018 году — 3,02 миллиарда долларов. То есть за последние четыре года в долларах военный бюджет Украины вырос не слишком значительно.

Тем не менее, по сравнению с началом 2014 года в вооруженных силах Украины произошли значительные улучшения. Во-первых, численность украинских вооруженных сил выросла с 157 тысяч человек (из которых 120 тысяч были военнослужащими) в 2014 году до 250 тысяч (из них 204 тысячи военнослужащих) сегодня. Когда Россия начала свою агрессивную кампанию, только 6 тысяч военнослужащих — одна бригада — были в полной боевой готовности и могли выполнять приказы политического руководства. В 2013 году вооруженные силы Украины не проводили никаких военных учений на уровне бригад и полков. В 2016 году в Белую книгу украинского Министерства обороны было занесено 20 учений на уровне бригад. А в 2017 году сухопутные войска провели 26 учений на уровне бригад.

Ситуация в бронетанковых войсках тоже улучшилась. В 2014 году множество танков были непригодны для эксплуатации. С тех пор власти активно занимались закупками новых и модернизацией старых танков и бронемашин. Вооруженные силы получили 4 142 танка и бронемашины в 2014 году, 3 227 единиц бронетанковой техники в 2015 году и 530 единиц в 2016 году. Сегодня потребности Украины в танках и бронемашинах полностью удовлетворены.

Украинские военно-воздушные силы тоже качественно изменились к лучшему. Сегодня в распоряжении у ВВС Украины есть 71 полностью функциональный истребитель четвертого поколения (Су-27 и МиГ-29). Кроме того, число летных часов на каждый экипаж было увеличено с 36 до 46 часов в год. С 2014 по 2017 год почти 60 истребителей и бомбардировщиков были модернизированы или отремонтированы. Более того, в настоящее время ведутся работы по ремонту ПВО. К середине 2017 года было отремонтировано до 65% С-300ПС/ПТ1 и 20% комплексов «Бук-М1». Сегодня в вооруженных силах Украины есть 25 дивизионов, вооруженных С-300ПС/ПТ1, 10 дивизионов, вооруженных «Бук-М1», и один дивизион, вооруженный С-300В1.

Стоит также упомянуть о разработке ракетных комплексов. Государственные приемочные испытания реактивной системы залпового огня «Ольха» запланированы на март 2018 года. Эта система класса «земля-земля» была разработана на основе реактивной системы залпового огня «Смерч». Она позволит украинским вооруженным силам наносить точные удары на расстоянии до 120 километров и послужит заменой устаревшему тактическому ракетному комплексу «Точка-У». Кроме того, сейчас ведется разработка противокорабельной крылатой ракеты «Нептун». Первые испытания этой ракеты состоялись в январе 2018 года. Как только испытания закончатся, «Нептун» будет развернут в качестве ракетного комплекса береговой охраны, а затем его будут устанавливать на ракетные катера и истребители.

За последние четыре года Украине удалось укрепить свой оборонный потенциал без радикального увеличения финансирования. Это отчасти объясняется тем, что пропорции распределения оборонного бюджета изменились: с 2014 года доля бюджета, выделяемая на закупки и модернизацию, увеличилась на 10%. Чтобы понимать, как расходуются выделенные средства, стоит отметить, что в 2013 году Украина потратила 10% (190 миллионов долларов) своего военного бюджета на закупку военного оборудования, и она приобрела всего два современных самолета, пять различных РЛС, один учебный комплекс для пилотов, 194 навигационных устройства и28 раций. Другим объяснением является внедрение системы внутреннего аудита и контроля, которая помогает эффективно использовать ограниченные ресурсы. В целом, средства, имеющиеся в распоряжении вооруженных сил Украины, стали использоваться намного рациональнее. За последние четыре года Украине удалось сделать гораздо больше для устранения провалов в боевой готовности своих войск, чем за предыдущие 20 лет.



Николай Белесков — заместитель директора Института мировой политики в Киеве.