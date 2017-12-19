Вооруженный конфликт между Украиной и РФ и права человека: 5 основных положений резолюции ООН по Крыму

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. За нее проголосовали 70 государств, 26 были против, 76 воздержались.

Постоянное представительство Украины в ООН назвал пять основных положений принятого документа: Резолюция подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт.



Резолюция осуждает ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство.



Резолюция требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН относительно возобновления прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.



Резолюция осуждает отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине, а также содержит просьбу подготовить второй тематический отчет по Крыму до конца 72-й сессии ГА ООН и информировать 37- ю сессию СПЧ ООН по ситуации с правами человека в Крыму.



Резолюция отмечает положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа к Крыму журналистов и правозащитников, а также поддержку Украиной СМИ и НПО, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.