Вопрос об электронных декларациях активистов Верховная Рада может рассмотреть 3 апреля

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть вопрос об отмене обязательного электронного декларирования для активистов общественных организаций и декриминализации статьи о невнесении декларации. Об этом сообщает сайт парламента.

По мнению Парубия, данный вопрос народным депутатам следует рассмотреть 3 апреля в начале повестки дня.

"Сегодня во время совещания председатели и представители фракций и групп парламента согласовали, что проведут работу в своих фракциях, чтобы мы совместно вышли на положительное решение", - сказал спикер.

Сегодня еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.

Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".

23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект No6172, обязав с 2018 года подавать электронные декларации членов общественных организаций. 27 марта Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.

В январе 2018 года Евросоюз заявил, что система декларирования "накладывает неоправданную тяжесть и давление на неправительственные организации", и призвал Киев отменить спорную норму.

22 марта Верховная Рада отклонила законопроект No8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании активистов общественных организаций в 2018 году.

Срок подачи электронных деклараций истекает 1 апреля.