Вопрос обмена не распространяется на захваченных РФ украинских моряков - Зеленский

По словам президента, Россия должна вернуть украинских моряков в другом порядке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы обмена между Киевом и Москвой находящихся под арестом или осужденных граждан не распространяются на захваченных в конце прошлого года в районе Керченского пролива и незаконно удерживаемых под арестом 24 украинских военных моряков.

"Смотрите: мы не говорим об обмене в отношении наших моряков, которых нам должны вернуть", - заявил Зеленский в пятницу утром в Киеве, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможности обмена между Украиной и Москвой удерживаемыми гражданами.

Напомним, 17 июля суд Москвы продлил срок содержания под стражей всех 24 моряков на три месяца.

В конце ноября 2018 года российские спецназовцы атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал РФ освободить два катера, рейдовый буксир ВМС Украины и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива. Решение поддержали 19 судей, российский судья голосовал "против".

В июне Россия отчиталась трибуналу о выполнении требования, но украинцев до сих пор удерживают в СИЗО "Лефортово" (Москва), РФ продолжает манипулировать собственным пониманием решения. По материалам: Интерфакс- Украина /