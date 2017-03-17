Вопрос приезда российской участницы на "Евровидение-2017" еще не решен - СБУ

По состоянию на сегодня, 17 марта, решение о разрешении приезда конкурсантки от России на "Евровидение-2017" еще не принято. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент ТСН.

По данным СБУ, выбор артистки был российской стороной спланирован совершенно сознательно, чтобы "сделать повод и посмотреть на нашу реакцию". Пока Служба безопасности не готова говорить о визите Самойловой.

"Реакция Службы безопасности обязательно будет. Но я хотел бы, чтобы это была реакция не просто СБУ. Мы хотели бы также услышать выводы по этому вопросу организаторов "Евровидения", министерства культуры и других ведомств", - заявил Грицак.

Сам Грицак считает, если человек нарушил украинский закон, а именно пересекал границу Крыма в неустановленный способ, тогда к нему должны применяться меры такие же, как и ко всем. Впрочем, решение зависит не только от СБУ.

"Мое мнение - закон один для всех, то есть это означает одно - если человек пересекал границу оккупированной территории Автономной республики Крым, это означает, что человек совершил административное правонарушение. Это же является основанием для того, чтобы закрыть в принципе въезд. Но помните о другом - закрывать въезд, инициировать вопрос закрытия въезда, принадлежит исключительно к компетенции СБУ. Если она нарушила границу Украины, это админправонарушение, которое отнесено к компетенции Госпогранслужбы службы. Они тоже могут инициировать закрыть въезд. Я не перебрасываю стрелки на моего коллегу Назаренко (председатель ГНСУ), но я говорю - почему все вопросы всегда задают в Службу безопасности", - объяснил Грицак.

Напомним, Россия долгое время не могла определиться, кто же представит страну на "Евровидении-2017" в Киеве.

В последний момент в РФ решили, что на конкурс поедет девушка с инвалидностью Юлия Самойлова. Однако есть один нюанс - несколько лет назад Самойлова ездила с гастролями в аннексированный Крым, а это значит незаконно пересекала границу нашей страны. Теперь СБУ предстоит решить, пускать ли Самойлову в Украину.