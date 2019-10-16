Восстановленного в должности Шевчука не пустили в здание КСУ

Конституционный суд разъяснил восстановленному в должности председателя КС Станиславу Шевчуку, что пока он не может вернуться на рабочее место

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ, передает "ДС".

В суде объясняют, что 16 октября Шевчук обратился к ним с устным требованием допустить его к рабочему месту. Он отмечал, что в решении Окружного административного суда Киева говорится о немедленном восстановлении его в должности судьи и председателя КС.

В свою очередь, в КС заявляют, что на время прибытия Шевчука в здание суда решение ОАСК по делу No 640/8752/19, заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательств, отсутствует.

Кроме того, как сокращенный, так и полный тексты решения по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений.

В КС настаивают, что предоставленная лично Шевчуком 15 октября 2019 года копия сокращенного судебного решения не заверена надлежащим образом.

По данным "Украинской правды", в среду Шевчука не допустили к рабочему месту и даже в помещение КС.

Напомним, Шевчука сняли с должности в мае 2019 года. С тех пор в Конституционном суде сменилось два руководителя. В конце сентября на должность был назначен Александр Тупицкий.