Восстановленный в должности главы ГСЧС Бочковский намерен выйти на работу в пятницу

Восстановленный судом в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Бочковский утром в пятницу, 27 апреля, намерен выйти на работу, сообщил его адвокат Игорь Федоренко.

"Сегодня суд признал противоправным распоряжение Кабмина от 25 марта 2015 года об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. Наш клиент восстановлен в должности с 25 марта 2015 года. Завтра в 9:00 он намерен приступить к выполнению своих обязанностей", - цитирует адвоката пресс-служба адвокатского объединения "Авер Лекс" в четверг.

И.Федоренко отметил, что история с уголовным делом в отношении С.Бочковского длится почти три года. Он подчеркнул, что решение, вынесенное 26 апреля Окружным административным судом г.Киева подтверждает правоту С.Бочковского, а его невыполнение влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее в этот день Окружной административный суд г.Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении С.Бочковского с должности главы ГСЧС. Суд также определил взыскание с ГСЧС Украины в пользу С.Бочковского средней заработной платы за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по день фактического восстановления в должности.

Как сообщалось, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали С.Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения С.Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. С.Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия С.Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

3 ноября 2015 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению С.Бочковского и В.Стоецкого в злоупотреблении своим служебным положением, вымогательстве у подчиненных руководителей структурных подразделений неправомерной выгоды в виде денежных средств и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы. Обвинительный акт по этому эпизоду был направлен в суд.