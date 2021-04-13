Вовк прокоментував пропозицію Зеленського про ліквідацію ОАСК: Ставлюся спокійно

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк відреагував на поданий президентом законопроєкт про ліквідацію суду. Суддя вважає, що Володимир Зеленський "піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу".

Про це Вовк заявив у Facebook.

Він каже, що суд вже шість років "знаходиться під тиском" та працює в атмосфері "постійних негативних інформаційних компаній і провокацій".

"Тому до даної новини я ставлюся спокійно. Зрештою, система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається відповідно до регламентних процедур", - написав глава ОАСК.

Разом з тим, він зазначив, що суд продовжує працювати у штатному режимі "відповідно до вимог законодавства".

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який "зрадив повазі до закону".

Нагадаємо, восени торік Офіс президента, коментуючи петицію на сайті глави держави про ліквідацію ОАСК, зазначив, що, згідно із законодавством, суди ліквідовують законом, проєкт якого до Ради вносить президент після консультації з Вищою радою правосуддя. ВРП згодом проконсультувала ОП щодо ліквідації суду - рекомендувала провести "дискусію із широким колом експертів".

НАБУ підозрює главу Окружного адмінсуду Вовка та інших суддів ОАСК - Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна - у корупції та спробах захопити державну владу.

17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов Вовка і суддів ОАСК, згодом оприлюднили нові записи. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. Але Вовк на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу не з'являється.

6 квітня 2021 року НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них - Юрій Зонтов, брат глави ОАСК Вовка. Зонтов також виявився працівником Служби зовнішньої розвідки. Другий адвокат - Юрій Донець. Їх затримали під час отримання $100 тисяч.

За ці гроші вони обіцяли допомогти винести "зручне" судове рішення. Під час обшуку в адвокатів виявили понад $3,7 мільйона, EUR840 тисяч, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів. Також правоохоронці виявили золоті злитки й антикваріат.

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