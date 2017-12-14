VoxUkraine составила рейтинг "лжецов" в украинской политике

Аналитики VoxUkraine исследовали высказывания 20 топ-политиков, которые были сделаны в течение последних двух месяцев, и составили рейтинг "популистов и лжецов". Результаты опубликованы на сайте VoxUkraine.

Авторы проекта исследовали 424 цитаты 20 политиков, каждая из которых содержит фактаж - данные, статистику, утверждения, которые можно проверить на основе публичных данных. В конечный рейтинг вошли 15 человек, которые сделали за сентябрь-октябрь 10 и более заявлений с фактажом.

В VoxUkraine утверждают, что лишь около трети таких заявлений оказались правдивыми. "То есть в двух случаях из трех политики откровенно врут, манипулируют или сильно преувеличивают", - пишет издание.

По версии VoxUkraine, на первом месте в топе самых неправдивых политиков Юлия Тимошенко, на втором - Вадим Рабинович, на третьем - Юрий Бойко.

Из 46 фактологических цитат Тимошенко всего четыре "не содержали лжи или манипуляции". Четыре правдивых высказывания содержатся и в 30 цитатах Рабиновича.

"Если Тимошенко манипулирует со знанием дела, то Рабинович порой просто путает данные или не понимает, о чем говорит", - пишут исследователи.

Лидерами же рейтинга правдивых политиков оказались Владимир Гройсман, Петр Порошенко и Михаил Саакашвили.

С подробной информацией об исследовании и использованной методологии можно ознакомиться на сайте VoxUkraine.

Фото: voxukraine.org