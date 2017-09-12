Воздушные силы ВСУ приведены в боевую готовность - Минобороны

Почти все боевые военные части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность с целью проверки.

Об этом сообщает официальный веб-сайт Минобороны.

"С целью проверки готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность с целью проверки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время выполнения этих мероприятий осуществляется призыв на военные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов.

Особое внимание в ходе сборов уделяется способности воинских частей организовано принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий по индивидуальной подготовке.

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Как сообщал Укринформ, во вторник, 12 сентября, по всей территории Украины начались командно-штабные учения "Несокрушимая устойчивость 2017". В связи с этим в районе проведения учений над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.