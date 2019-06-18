Возвращение делегации РФ в ПАСЕ возможно только при определенных условиях - Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отмечает, что восстановление в правах делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы возможно только при определенных условиях.

"Что касается возвращения России в Совет Европы, у нас были разные мысли. Мы должны были взвесить две вещи. Это, во-первых, нарушение международных прав в отношении Украины. Это проблема, которую нельзя оставить вне внимания международного сообщества. Но для возвращения России нужно выполнить определенные условия, это не будет выполнено за любую цену", - сказала Меркель на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Берлине во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс- Украина".

