Возвращение Саакашвили: Прорыв государственной границы - это преступление, - Портников

Известный украинский журналист, ведущий программ на телеканале Еспресо Виталий Портников прокомментировал ситуацию с прорывом экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и его сторонниками государственной границы Украины

Об этом он написал на Facebook.

По словам Портников, прорыв государственной границы является "обычным преступлением".

"... Прорыв государственной границы - это обычное преступление, а не тема для дискуссии. Прорыв границы бандой Стрелкова доказал разрушение украинских государственных структур и привел к войне и потере территорий. Государство, не способное защитить свои границы, никто не воспринимает всерьез. Рано или поздно она просто исчезает ", - отмечает Портников.

Сначала экс-президент Грузии Саакашвили, который летом был лишен гражданства Украины, заявлял, что 10 сентября попытается попасть в Украину через пограничный пункт "Краковец" на Львовщине.

Однако затем он отказался от своего намерения и решил въехать поездом. Его сопровождали нардепы Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Виктор Чумак, Юрий Деревянко, Мустафа Найем и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Укрзализныця" остановила поезд с Саакашвили на территории Польши, объяснив такое решение отказом политика выйти из поезда.

В пункте "Краковец" полиция задержала около 100 "титушок", у которых изъяты газовые баллончики и пистолет.

Пограничники заявляли, что не будут пускать Саакашвили в Украину, и в случае его появления на границе изымут у политика три теперь уже недействительных украинских паспорта - 1 внутренний и 2 зарубежных. Вечером стало известно, что Саакашвили пытается попасть в Украину через пункт пропуска "Шегени".

После того, как сторонники политика устроили драку с пограничниками, толпа провела его на территорию Украины, при этом процедуру пограничного контроля никто из этих лиц не проходил, что является уголовным правонарушением.

