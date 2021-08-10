Вперше за 311 років до України прибула Конституція Пилипа Орлика

У вівторок, 10 серпня, до України прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика. Її привезли спеціально до 30-ї річниці Незалежності.

Про це повідомила нардеп СН, представник Верховної ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря у Facebook.

"Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика! Очікуємо на експонування до Дня Незалежності. Три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у парламенті та Офісі президента! Третя копія буде передана в Конституційний Суд після його реформування", - написала нардеп.

Нагадаємо, ще у травні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за дорученням президента Володимира Зеленського, дипломати звернулися до Швеції з проханням запозичити оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика 1710 року - її тимчасово виставлять як експонат на 30-у річницю Незалежності.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський повідомив, що держава вже отримала три копії Конституції Пилипа Орлика.