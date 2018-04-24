Впервые за четыре года Порошенко появился в политическом ток-шоу

Президент Петр Порошенко вышел в прямой эфир политического ток-шоу.

Глава государства принимает участие в телевизионных программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Это Порошенко делает впервые за четыре года своего пребывания на посту президента.

Программа посвящена созданию в Украине единой поместной церкви.

"Сегодня мы видим ужасную ситуацию, когда Украина объявлена канонической территорией Российской Федерации. Что это, как не территориальные претензии?", - заявил президент.

"Большинство украинцев имеют твердое убеждение - канонической территории Украины является Украина. И нет никаких других вариантов", - добавил Порошенко.

По словам президента, Украинская поместная автокефальная православная церковь "является ключевым элементом государственности и независимости".

"Ибо армия защищает украинскую землю, язык - украинское сердце, церковь - украинская душу", - заявил он.

Порошенко вспомнил о выборах.

"Почему мы именно сейчас подошли к этому процессу? Это точно не так. Если вспомните события четырехлетней давности, ключевым элементом моей предвыборной кампании и перед президентскими выборами и в моих выступлениях после я сказал, что ставлю перед собой задачу сделать все, чтобы в Украина была поместная церковь. Я этим занимался все четыре года", - сказал он.

Президент Петр Порошенко 17 апреля принял в АП руководство Верховной Рады и председателей фракций и групп. На встрече глава государства сообщил, что обращается ко Вселенскому патриархату с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви, и попросил Верховную Раду поддержать эту инициативу.

19 апреля парламент 268 голосами поддержал обращение президента.