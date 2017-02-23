ВР может разрешить продление срока досудебного расследования особо тяжких преступлений

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект No5610 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства)". За документ проголосовали 233 парламентария.

Так, планируется предусмотреть, что срок ознакомления с материалами досудебного расследования сторонами уголовного производства в порядке, предусмотренном статьей 290 этого Кодекса, не засчитывается в общий срок досудебного расследования. Согласно законопроекту, планируется увеличить до 18 месяцев максимально допустимый срок содержания под стражей для случаев, когда речь идет об особо сложных уголовных производствах в отношении особо тяжких преступлений.

Проектом предлагается допустить возможность продления до 18 месяцев срока досудебного расследования в производстве особо тяжких преступлений в специальном досудебном расследовании, а именно в случаях, которые четко определены предложенной проектом частью четвертой статьи 294 УПК Украины.

Планируется установить, что в специальном судебном производстве при наличии в нем других обвиняемых по ходатайству прокурора судебное разбирательство осуществляется в судебном заседании в одном уголовном производстве.

Законопроект также предусматривает возможность вызова лица, которое находится за пределами Украины, путем направления повестки по последнему известному месту его жительства или пребывания и обязательной публикации в СМИ общегосударственной сферы распространения и на официальном веб-сайте органа, осуществляющего досудебное расследование (в таких случаях лицо считается надлежащим образом ознакомленным с содержанием повестки о вызове с момента ее опубликования в СМИ общегосударственной сферы распространения).

Кроме того, планируется предусмотреть возможность заключения соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым в производстве в отношении особо тяжких преступлений, совершенных организованной группой или преступной организацией или террористической группой или террористической организацией, при условии разоблачения подозреваемым, который не является организатором такой группы или организации, преступных действий других участников группы или других совершенных группой или организацией преступлений, если сообщенная информация будет подтверждена доказательствами.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура подозревает экс-чиновников команды Черновецкого в махинациях на 80 млн гривен.