ВР підтримала скасування довідок про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

Верховна Рада України включила до порядку денного питання внесення змін до виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах, передає кореспондент УНН.

"Пропонується включити питання у порядок денний засідання. Мається на увазі проект закону про внесення змін до виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах", - сказав Разумков.

Пропозицію підтримав 321 нардеп.

Крім того, 323 народні обранці проголосували за застосування процедури Ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні.

Розгляд за скороченою процедурою підтримали 290 нардепів.

"Ми розглядаємо питання про скасування довідок про несудимість для кандидатів у депутати місцевих рад", - пояснив Роман Лозинський із фракції "Голос".

Голова ВР після пояснень поставиви на голосування пропозицію про прийняття за основу проект закону про внесення змін до виборчого кодексу України. Документ підтримали 317 депутатів. У цілому з техніко-юридичними правками "за" проект закону проголосувало 325 нардепів.