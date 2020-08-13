ВР пропонують ввести механізм про відкликання нардепів-мажоритарників

Верховній Раді пропонують запровадити механізм відкликання народних депутатів, обраних до парламенту в одномандатних мажоритарних виборчих округах.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, відповідний законопроект No3972 про відкликання народного депутата за народною ініціативою зареєстрував парламентарій Георгій Мазурашу (фракція "Слуга народу").

Як наголошується у законопроекті, підставами для відкликання народного депутата можуть бути порушення положень Конституції та законів, систематичне невиконання депутатських обов'язків, визначених законом "Про статус народного депутата України" та Регламентом Верховної Ради.

Серед передумов для відкликання мажоритарника - використання повноважень народного депутата в особистих корисливих цілях, систематичне порушення норм депутатської етики та моралі, невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми. Депутат також може втратити свій мандат, якщо приховає відомості про свої майно та доходи або занесе суттєво неточні дані до декларації про майно і доходи (відхилення на еквівалент 10 мінімальних зарплат і більше).

Відповідно до законопроекту ініціатива про відкликання народного депутата належить виключно виборцям відповідного виборчого округу.