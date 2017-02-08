ВР ратифицировала соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Украиной и Индонезией

Верховная Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Украиной и Индонезией. За соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Соглашение предусматривает развитие военно-технического сотрудничества, что в частности может предусматривать закупку и поставку вооружения, содействие сотрудничеству между вооруженными силами.

Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлеваться на следующий период.

Как сообщал УНН, Кабинет Министров Украины одобрил текст и уполномочил посла подписать соглашение с правительством Республики Индонезия о сотрудничестве в области образования.