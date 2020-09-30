ВР у жовтні працюватиме в режимі пленарних засідань лише один день

Верховна Рада ухвалила постанову No4171 "Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за документ на засіданні в середу проголосував 281 народний депутат.

Згідно з текстом постанови, пленарні засідання в четвер та п'ятницю будуть замінені на роботу в комітетах, наступні два тижні (5-9 жовтня та 12-16 жовтня - ІФ) депутати також проведуть не в режимі засідань, а працюючи в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

Засідання Верховної Ради відбудеться лише у вівторок, 20 жовтня, а в решту днів місяця парламентарі працюватимуть із виборцями.

