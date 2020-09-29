"Європейська солідарність" вимагає порушити справу щодо Фокіна

Партія "Європейська Солідарність" звертається до СБУ і Держбюро розслідувань з вимогою негайно відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради щодо члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна.

Про це у Facebook повідомила співголова фракції, уповноважена президента України з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (2014-2019 рр) Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що Фокін відверто працює на країну-агресора, а не на мирне врегулювання.

"З подивом читаю заяви "слуг", що, мовляв, бздури Фокіна - це його особисті бздури, а не офіційна позиція влади. Це неправда. В ТКГ немає особистих бздур, переговорники перед кожним засіданням ТКГ отримують директиви. Під підпис. Від МЗС. Принаймні, так було в попередні роки, коли в переговорну групу входили не клоуни. А МЗС супроводжувала процес, в не грала в страуса", - зауважила Геращенко.

"До речі, де заяви МЗС по Фокіну? Як тепер нашим дипломатам в ООН, Раді Європи, на всіх майданчиках доводити факт російської присутності, якщо офіційні переговорники її не помічають? Немає і реакції самого Зеленського, отже, це і його позиція", - переконана Ірина Геращенко.

"Є реакція Авакова. Але заяви у фб - це доля опозиції. Силові і спеціальні стуктури, якщо вони ще існують в країні, мають негайно порушити кримінальну справу за статтею 111 КК. Це державна зрада. Плювати на могили тисяч наших загиблих від рук російських окупантів воїнів - це зрада", - наголошує співголова фракції "Європейська солідарність".

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