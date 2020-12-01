"Європейська Солідарність" закликає команду міського голови до співпраці в інтересах киян, - Марина Порошенко

Перед першим засіданням новообраного складу Київської міської ради фракція "Європейської Солідарності" звернулася до Віталія Кличка та його політичноі сили із пропозицією до конструктивної співпраці в інтересах киян

Про це під час брифінгу заявила лідер команди "Європейської Солідарності" Марина Порошенко.

"Сьогодні - перше засідання нової Київської міської ради. І це дуже гарний привід ще раз подякувати нашим виборцям, які проголосували за "Європейську Солідарність". Завдяки киянам "ЄС" отримала найбільшу кількість голосів у столиці та має найбільшу фракцію у новому складі Київської міської ради", - зазначила Марина Порошенко.

"Також сьогодні вступить в свої права новообраний мер Києва Віталій Кличко. Треба зауважити, що завдяки підтримці "Європейської Солідарності" йому вдалося виграти ці вибори вже в першому турі. Ми його підтримали, тому що він достатньо ефективно зміг використати можливості, які з'явилися у столиці завдяки ініційованої Петром Порошенком реформи децентралізації", - наголосила вона.

"Ми йшли на вибори з чіткою програмою, стратегією щодо нагальних питань, які треба дуже швидко вирішувати в столиці. Саме цю стратегію ми сьогодні пропонуємо УДАРу для співпраці в новому складі Київської міської ради. Це і вирішення медичної проблеми у зв'язку з коронавірусом, надання необхідних ліжок, які оснащені киснем. Це і адекватна оплата праці медичного персоналу, масове тестування киян для того, щоб ми дійсно мали реальну картину захворюванолсті в Києві", - перераховує Марина Порошенко.

"Я сподіваюся, що це і підготовка до наступної імунізації населення, коли ми отримаємо вакцину. Також це підтримка малого і середнього бізнесу, який дуже сильно постраждав у результаті абсолютно необдуманих і непрофесійних дій центральної влади. Це й карантин вихідного дня, й інші обмеження для ФОПів, які сьогодні дуже підривають можливість ефективно працювати, утримувати свої сім'ї, сплачувати податки в місцевий і центральний бюджет", - попереджає Марина Порошенко.

"Це і питання, які стосуються освіти, тому що на сьогодні ми не маємо чіткого алгоритму - як навчатися в освітніх закладах, як працювати вчителям, освітянам. Усі ці питання в новому складі нашою професійною командою ми будемо вирішувати. Найближчим часом кияни побачать результати такої плідної роботи", - зазначила Порошенко.

"Ми також розуміємо, що на столі у новообраного міського голови є і інші пропозиції - не тільки від "Європейської Солідарності". І від того, яку саме він сьогодні обере, буде залежати майбутнє Києва. Ми побачимо, чи справдяться очікування киян щодо об'єднання проєвропейських, продержавницьких сил в Київраді", - зауважила Марина Порошенко.

Вона наголосила - команда "Європейської Солідарності" вже готова до плідної, злагодженої і професійної роботи у новому складі Київської міської ради.

"Ми розуміємо, що за останні місяці накопичилось дуже багато важливих питань, і їх треба вже зараз вирішувати. Сподіваємось, що вже наступного тижня відбудеться повноцінна робоча сесія Київської міської ради", - резюмувала Марина Порошенко.



