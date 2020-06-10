"Євросолідарність" Порошенка ініціює збір підписів в Раді за відставку уряду Шмигаля

"Євросолідарність" закликала інші фракції забезпечити 150 підписів за висловлення недовіри Кабміну

Очолювана п'ятим президентом України Петром Порошенко парламентська фракція партії "Європейська солідарність" ініціює збір підписів у Верховній Раді за відставку уряду Дениса Шмигаля. Про це стало відомо з заяви прес-служби політсили на її сайті.

"Європейська Солідарність" звертається до колег з фракції політичної партії "Голос", фракції політичної партії "Батьківщина", депутатських груп "Партії "За майбутнє" і "Довіра" із закликом приєднатися до збору підписів і разом висловити недовіру другому уряду Зеленського", - йдеться у заяві партії Порошенка.

Наголошується, що політсила зробила перший крок до відставки прем'єра - вже одержані підписні листи для висловлення недовіри нинішньому Кабінету міністрів.

Другим кроком має стати збір 150 підписів нардепів для відправлення уряду у відставку. Під цією ініціативою підписалися 70 парламентарів.

Своє бажання висловити недовіру уряду Шмигаля "Євросолідарність" пов'язує із поглибленням кризи, яку породив попередній Кабмін, а також відсутністю соціального та медичного захисту населення в період пандемії коронавіруса.

Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, що у фракції "Слуга народу" виключають можливість відставки уряду Дениса Шмигаля під час пандемії коронавіруса.