"Євросолідарність" закликає "Слугу народу" зібратися на позачергове засідання Ради

Партія "Європейська солідарність" закликає депутатів від "Слуги народу" негайно повернутися з відпустки та зібратися на позачергове засідання Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті партії.

Так, "Євросолідарність" закликає депутатів від "Слуги народу" "негайно повернутися з довготривалої 5-тижневої відпустки, негайно зібратися на позачергове засідання ВР, на якому обговорити питання нацбезпеки, виклики на кордоні, енергетичну кризу, збільшення фінансування армії".

У партії закликали, що депутатів від "Слуги народу" не ховатися від відповідальності.

"Партія "Європейська солідарність" закликає слуг не ховатися за своїми речниками і позаштатними радниками і особисто висловитися щодо атаки на демократію і свободу слова в Україні, вибіркового правосуддя, переслідування опозиції, перешкоджання громадянам на мирний протест", - зазначається в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, виконувач обов'язків генерального прокурора Олексій Симоненко 20 грудня 2021 року підписав повідомлення про підозру Порошенку в державній зраді та сприянні терористичним організаціям у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Надалі Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

17 січня Порошенко прилетів із закордонного відрядження до Києва та прибув до Печерського райсуду Києва, де розпочалося засідання з обрання йому запобіжного заходу.