Євросоюз міг би оголосити Україну кандидатом на членство в 2027 році, - посол Литви

Європейський союз міг би оголосити Україну кандидатом на вступ в 2027 році. Ця мета міститься в ініціативі колишнього литовського прем'єра Андрюса Кубілюса "Україна-2027". Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив посол Литви Вальдемарас Сарапінас.

За його словами, основна мета ініціативи Кубілюса - об'єднати зусилля країн Євросоюзу для допомоги Україні в реформах і зростанні її економіки.

"Під час другого головування Литви в Раді ЄС, яке відбудеться в 2027 році, Європейський союз вже міг би оголосити Україну кандидатом у ЄС", - сказав Сарапінас.

Він зазначив, що це б мобілізувало України в питанні подальших демократичних реформ.

"Без сумніву, це амбітний план. Щоб він здійснився, для України важливо закріпити успіхи і в подальшому рішуче виконувати реформи, а для ЄС - всіляко і послідовно підтримувати європейський вибір України", - додав Сарапінас.

Він також повідомив, що в середині 2021 року у Вільнюсі пройде четверта конференція щодо реформ в Україні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна не просто стати членом Європейського союзу, а бути рівноправним його учасником.

Він також відзначав, що Україна прагне отримати чітку і сформульовану перспективу членства в ЄС.