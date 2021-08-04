Євросоюз закликає Україну видавати тільки по одному закордонному паспорту в одні руки

Другий закордонний паспорт дозволяє залишатися в ЄС довше, ніж передбачені правилом 90 днів за півроку. Це порушення. ЄС закликає Україну скасувати дію других закордонних паспортів.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів, повідомляє "Європейська правда".

У документі зазначається, що Польща ідентифікувала громадян України, які мають більше одного законно оформленого паспорта, іноді зі зміненими особистими даними, які могли б дозволити їм залишатися в ЄС за межами обмеження 90 днів у будь-який 180-денний період.

Тому в ЄС очікують, що Україна не тільки припинить видавати два чинні паспорти для виїзду за кордон, а й скасує чинність вже виданих додаткових документів.

"Скасувати можливість для громадян України мати одночасно більше одного дійсного паспорта; припинити видачу таких "додаткових" паспортів та скасувати чинність тих, які були видані" - говорить текст рекомендації Єврокомісії для України.

При цьому в ЄС заявили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, однак наголосили на необхідності робити більше в сфері антикорупції, протидії відмиванню грошей і боротьби з організованою злочинністю.