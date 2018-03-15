ВРУ назначила состав Счетной палаты

Верховная Рада назначила новый состав Счетной палаты в количестве 9 человек. За принятие соответствующего решения проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

Кроме того, 309 голосами народный депутат Валерий Пацкан назначен председателем Счетной палаты.

Представление на назначение Пацкана внес Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Кандидатура Пацкана набрала больше всего голосов депутатов на рейтинговом голосовании.

Валерий Пацкан родился 21 апреля 1975 года в Закарпатье. Окончил юридический факультет Ужгородского государственного университета (1999), экономический факультет Закарпатского института им. А. Волошина Межрегиональной академии управления персоналом (2005), в котором во время учебы работал заместителем заведующего кафедры правоведения.

Некоторое время работал юрисконсультом, а с 2002-го по 2004 год работал заместителем директора Ужгородского филиала ПАО "ПриватБанка". С 2004-го по 2008 год был директором филиала "Закарпатская дирекция" АО "Индустриально- Экспортный Банк".

С 2008-го по 2012 год работал генеральным директором ООО "Карат Мотор".

С 2010 года - член Политической партии "УДАР Виталия Кличко", с 2011-го по 2014 год - председатель Закарпатской областной организации "УДАРа".

С 2015 года - председатель Закарпатской территориальной организации Партии "Блок Петра Порошенко".

Народный депутат Украины VII и VIII созывов.