Все члены комитета Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"... считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - написал Зеленский.

По убеждению президента, честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы - "какими бы горькими они были".

"Также считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решению вопросов". И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - добавил Зеленский.

По его убеждению, подобный механизм "прост и прозрачен" и, как следствие, он намного лучше чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм- каналы.

"Мы шли на выборы под лозунгом "Сделаем это вместе!" Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе - то вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других", - подытожил президент.

Сообщалось, что комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 18 октября не поддержал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" (No2047-д).

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил ее членам пройти проверку на полиграфе для возобновления к ним доверия из-за скандала с законопроектами о площадках для оценки недвижимости. Проверку на полиграфе пройдут в среду, а именно Арахамия и депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Она будет транслироваться в прямом эфире.

Рада 17 октября приняла во втором чтении и в целом проект закона No1010 "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции". Законопроект поддержали 252 народных депутата.

По материалам: Интерфакс-Украина