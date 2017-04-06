Все, что нужно знать о безвизовом режиме с ЕС

5 апреля состоялись дебаты Европарламента, во время которых депутаты согласовали безвиз для Украины. Дебаты являются финальным смотром голосов перед решающим голосованием на пленарном заседании 6 апреля. Однако положительное решение европарламентариев еще не означает реального воплощения его в жизнь. Безвизову нужно будет пройти еще одну инстанцию - Совет ЕС.

Когда Украина получит безвиз

20 апреля 2016 года Европейская комиссия приняла политическое решение о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право посещать страны-члены Шенгенской зоны на срок не более 90 дней.

Но голосование этого решения Европарламентом затянулось на год. Виной этому стала как многоуровневая система Евросоюза в утверждении законодательных решений, так и миграционный кризис в ЕС. Решение о безвизе для Украины затормозилось из-за необходимости принятия Евросоюзом нового механизма прекращения безвизовых режимов с третьими странами.

За это время безвиз успела получить Грузия. Примечательно, что грузины на волне радости не забыли об украинцах, с которыми бок о бок шли к получению безвиза с ЕС. Они устроили флемоб с призывом к Евросоюзу поторопиться с предоставлением безвиза Украине.

Теперь после дебатов Европарламент на пленарном заседании 6 апреля должен проголосовать безвиз для Украины. Следующей инстанцией после евродепутатов является Совет ЕС. Для решения на уровне министров Евросоюза не требуется согласие всех представителей, оно принимается квалифицированным большинством: "за" должны проголосовать представители 55% стран. Когда Совет ЕС подтвердит решение парламентариев, оно должно быть опубликовано в "Официальном вестнике ЕС" и вступить в силу на 21-й день после публикации.

Механизм введения безвизового режима на практике также требует времени. Поэтому, как прогнозируют еврочиновники, реально безвиз в Украине заработает не раньше конца июня.

Куда можно будет поехать без визы

Во все государства Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, которые имеют особые условия в Шенгенском соглашении. В то же время в Еврокомиссии заверили, что украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, которые не принадлежат к ЕС, но входят в Шенгенскую зону - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

ТСН.ua

Кто сможет ездить без виз и как надолго

Преимуществами безвизового режима смогут воспользоваться лишь те украинцы, которые оформят себе биометрический паспорт, соответствующий мировым стандартам.

В то же время граждане, у которых есть действующие шенгенская виза и заграничный паспорт старого образца, смогут спокойно въезжать на территорию ЕС после введения безвизового режима.

Украинцев без визы пустят в страны Евросоюза на срок не дольше 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. С целью контроля количества дней пребывания в стране ЕС даже был создан "шенгенский калькулятор".

В случае если во время пребывания в стране Евросоюза появилась необходимость продлить визит, необходимо оформить визу.

Цель поездок без виз

В страны ЕС без виз будут пускать граждан Украины, которые направляются туда с деловой, туристической или семейной целью.

Безвизовый режим не предоставляет украинцам право на проживание, трудоустройство и обучение в странах ЕС. Поэтому в таких случаях все равно придется получать специальную долгосрочную визу.

Необходимые документы для безвизовой поездки

Даже с биометрическим паспортом гражданин Украины должен быть готовым предоставить пограничным службам стран ЕС документы, в частности, подтверждающие цель визита и намерение вернуться в Украину. Например:

- бронь отеля;

- письмо с приглашением;

- обратный билет;

- выписка из банка о достаточном количестве денег на счету;

- полис медицинского страхования;

- полис страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (в случае путешествия на автомобиле).

Что надо знать украинцам об условиях будущего безвизового пересечения границы с ЕС

С отменой виз поездка, например, в Милан, все же будет отличаться от путешествия, скажем, в Минск. Главное требование - биометрический загранпаспорт. Пребывание в Шенгенской зоне без виз - не более 90 дней. А еще - надо уметь и на словах, и документами убедить пограничника в цели вашей поездки и в наличных средствах.

Возможные отказы во въезде

Важно помнить, что пограничники, которые имеют право последнего голоса, могут завернуть вас на пункте пропуска или даже вернуть из аэропорта, куда вы уже прилетели. Причиной может стать отсутствие определенных бумаг из предыдущего списка, а также пребывание в списке лиц, которым ранее был запрещен въезд.

Соглашения о малом пограничном движении

Введение безвизового режима не повлияет на порядок поездок граждан Украины, который применяется в рамках соглашений о малом приграничном движении.

В частности, соглашения о малом пограничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.

ТСН.ua В Европарламенте состоялись дебаты по безвизовому режиму для украинцев

Украина выполнила все требования для безвизового режима и украинцы заслуживают путешествия в Европу без лишних формальностей - это главные результаты финальных дебатов Европейского парламента в Страсбурге перед окончательным голосованием за "безвиз". Традиционно ультраправые и ультралевые политические силы выступили против.