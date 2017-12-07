Всемирный банк настаивает на сохранении независимости НАБУ и САП

Всемирный банк (ВБ) обеспокоен событиями вокруг антикоррупционных органов в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВБ.

"Мы глубоко обеспокоены нападками на независимые антикоррупционные учреждения в Украине, в частности на НАБУ и САП. Эти нападения ставят под угрозу способность новых антикоррупционных институтов бороться с коррупцией и возвращать украденные активы", - говорится в нем.

Отмечается, что очень важным является то, чтобы новые антикоррупционные органы имели законодательную базу и ресурсы для выполнения своего мандата.

Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда, в Вашингтоне призвала украинские власти обеспечить независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также Transparency International призывает Раду не отзывать председателя антикоррупционного комитета.

Председатели фракций БПП и НФ предлагают увольнять директора НАБУ без аудита. Об этом сообщают "Українські Новини".