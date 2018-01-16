Вслед за МВФ президентский закон об Антикоррупционном суде раскритиковал Всемирный банк

Вслед за Международным валютным фондом директор Всемирного банка, ответственный за украинское направление, Сату Кахонен направила в Верховную Раду и Администрацию президента письмо, в котором заявила, что принятие законопроекта об Антикоррупционном суде, который подал в парламент президент Петр Порошенко, является недопустимым.

Как пишет "Европейская правда", в Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить обещанные гарантии на сумму $ 800 млн.

Большинство требований Всемирного банка совпадают с замечаниями Международного валютного фонда. Однако в том, какой должна быть процедура изменения законопроекта, позиции ВБ и МВФ несколько расходятся.

"Законопроект нуждается в пересмотре норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $ 800 млн на поддержку ключевых реформ в Украине", - говорится в сообщении.

В частности для разблокирования финансовой поддержки со стороны Всемирного банка Верховная Рада должна изменить подсудность АКС. При этом нарабатывать новый проект закона не обязательно, достаточно внести изменения в уже зарегистрированный в Раде.

Второе требование ВБ - изменение квалификационных требований к судьям АКС.

"Законопроект устанавливает широкие и нереалистичные требования для кандидатов, желающих работать судьями АКС... Это приведет к существенному уменьшению конкурса на эти должности", - отмечается в письме. Прежде всего речь идет о нереальном требовании относительно опыта работы одновременно в Украине и в международных антикоррупционных организациях или судебных органах.

Третье требование: общественный совет должен получить право ветировать кандидатуры недобропорядочных претендентов на работу судьями АКС, вместо ныне предусмотренной для них совещательной роли. Отдельно отмечается, что участников общественного совета должны делегировать не только международные организации, но также доноры, которые системно поддерживают антикоррупционные реформы в Украине.

Также высказан ряд претензий относительно тех положений президентского законопроекта, которые могут существенно затормозить начало работы АКС.

Отметим, что Международный валютный фонд официально заявил, что президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда в его нынешней редакции будет нарушать обязательства Украины перед международными партнерами в случае его принятия.

В свою очередь в Администрации президента отметили, что законопроект о создании Антикоррупционного суда был разработан в соответствии в Конституции Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а после его регистрации в парламенте президент не может влиять на его содержание.

По материалам: Европейская правда