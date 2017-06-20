ВСП отстранил от должности судью Бевзенко за аресты активистов Майдана

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила от должности судью Оболонского районного суда Киева Юлию Бевзенко (Оробец) за аресты активистов Евромайдана.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко.

Согласно сообщению, 19 июня вторая дисциплинарная палата ВСП приняла решение применить к Бевзенко дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

До момента рассмотрения данного представления судья отстранена от должности.

Напомним, в начале апреля ВСЮ одобрил увольнение 6 судей за аресты активистов Майдана.