ВСП утвердил Симоненко на должность судьи нового ВС, несмотря на выводы Совета добропорядочности

Высший совет правосудия рекомендует президенту Петру Порошенко назначить Валентину Симоненко судьей нового Верховного суда. Соответствующая информация обнародована на сайте Совета судей Украины.

Ранее Общественный совет добропорядочности ветировал избрание Симоненко в новый Верховный суд из-за того, что она с неизвестной целью неоднократно посещала аннексированный Крым, а ее сестра работает в законодательном собрании Севастополя.

По данным совета добропорядочности, бывший муж Симоненко поддерживал и развивал деловые отношения в Крыму после российской аннексии.

Кроме того, в мотивационном письме Симоненко были обнаружены ошибки.

Общественный совет добропорядочности также требовал повторной проверки электронной декларации кандидата.

"Кандидат Симоненко Валентина Николаевна не отвечает требованиям добропорядочности и профессиональной этики", - подытожили в совете.

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Напомним, 15 декабря в Украине начал работу новый Верховный суд. Таким образом, с этого дня прекращают функционировать старый Верховный суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

30 сентября 2016 года вступили в силу изменения к Конституции Украины в части правосудия и Закона "О судоустройстве и статусе судей", в связи с чем в стране стартовала судебная реформа. Верховный суд стал высшей судебной инстанцией Украины, его состав должен быть сформирован из судей, выбранных по итогам открытого конкурса.

К участию в в конкурсе на занятие должностей судей обновленного Верховного суда допущены 653 кандидата. 29 сентября Высший совет правосудия объявил 111 кандидатов на назначение судьями Верховного Суда Украины. Всего в финал конкурса вышли 120 кандидатов.

11 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении 113 судей ВСУ. 30 ноября главой ВСУ была избрана Валентина Данишевская - в ходе тайного голосования ее кандидатуру поддержали 67 судей.