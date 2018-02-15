Встреча глав МИД "нормандской четверки": Геращенко рассказала о темах заседания

Главы министерств иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Российская Федерация) в Мюнхене обсудят вопрос выхода России из состава СЦКК, а также вопрос освобождения заложников. Об этом в ходе брифинга заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Так, по словам Геращенко, будучи в составе СЦКК, россияне были вынуждены официально брать на себя ответственность за гарантии безопасности на Донбассе и выход РФ из состава СЦКК вызвал серьезную реакцию, в том числе и у партнеров по нормандскому формату.

"Уже на этой неделе в Мюнхене во время встречи в нормандском формате министров иностранных дел этот вопрос будет обсуждаться", - сообщила Геращенко.

Также Геращенко отметила, что в ходе встречи будет обсуждаться вопрос освобождения заложников.

"Вопрос заложников будет одним из приоритетных и ключевых во время встречи министров иностранных дел в нормандском формате", - добавила она, отметив, что вопрос освобождения заложников зависит от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, встреча глав МИД "нормандской четверки" состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается завтра, 16 февраля.