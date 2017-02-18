Встреча глав МИД "нормандской четверки": к пленным на Донбассе пустят "Красный крест"

Главы МИД договорились, что к заложникам на Донбассе получат доступ сотрудники МККК

Министры иностранных дел стран нормандской четверки на встрече 18 февраля договорились, что к пленным на Донбассе получат доступ сотрудники "Красного креста". Об этом сказал журналистам глава МИД Германии Зигмар Габриэль, передает ВВС.

Как известно, встреча представителей четверки - министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России состоялась в Мюнхене в ходе форума по безопасности.

Участники встречи также говорили о прекращении огня с 20 февраля и отводе тяжелого оружия, однако из их комментариев следует, что они не договорились об этом.

Кроме того, "четверка" призвала прекратить железнодорожную блокаду на линии разграничения, из-за которой в Украину не ввозят уголь из Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе попросит Мониторинговую миссию ООН по правам человека стать посредником в обмене пленными.

