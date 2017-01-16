Встреча Гройсмана с Байденом проходит за закрытыми дверями

Запланированная на 7 часов 30 минут встреча Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом США Джо Байденом началась в понедельник, 16 января, почти с часовой задержкой.

Как только Байден и Гройсман появились в зале клуба Кабинета министров Украины, прессу попросили выйти оттуда, сообщает корреспондент Укринформа.

Участники встречи начали свое общение уже за закрытыми дверями.

Планируется, что сразу после встречи вице-президента США с главой правительства Президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину.