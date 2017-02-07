Встреча на миллион: о чем Тимошенко говорила с Трампом

Чем меньше Тимошенко будет рассказывать о своем визите, тем труднее будет проходить встреча Порошенко и Трампа

Всеукраинское объединение "Батькивщина" обнародовало информацию, что во время Национального молитвенного завтрака, который ежегодно проходит в Вашингтоне, лидер партии Юлия Тимошенко провела 20-минутную беседу с президентом США Дональдом Трампом. Подробности беседы представители политической силы комментируют не особо охотно, сообщая, что она носила частный характер. Белый дом, позже подтвердил факт встречи, но упомянул, что никаких официальных заявлений высказано не было, так как формат этого не предполагал.

Встреча, о которой громко заявили в Батькивщине, состоялась во время Национального молитвенного завтрака, который каждый год проходит в Вашингтоне. Первыми об написало американское издание Politico. В статье идет речь, что на встрече, в которой также принял участие вице-президент США Майк Пенс, Трамп пообещал, что "не оставлять Украину на произвол судьбы и не снимать санкции с России, пока Украина не будет в безопасности". Позднее, в еще одном американском издании The Washington Post появилась информация о неформальной встрече политиков. Изданию факт встречи подтвердили в Белом доме, правда указав, что встреча носила неформальный характер и никаких официальных гарантий Тимошенко предоставлено не было.

"Президент и бывшая премьер-министр имели короткую неформальную встречу при фотографировании на приеме перед началом Национального молитвенного завтрака. Хотя никаких официальных заверений не давалось, поскольку бывшая премьер-министр не является президентом, Соединенные Штаты в дальнейшем обеспокоены по поводу насилия на востоке Украины", - говорилось в сообщении Белого дома.

Также американские издания цитируют президента лоббистской компании BGR Public Relations Джеффа Бирнбаума, который заявил, что Тимошенко, чтобы пообщаться с Трампом, ждала его у туалета. "Во время Молитвенного завтрака Тимошенко ждала Трампа в коридоре у туалета, в надежде поймать его и пожать руку. Никакой настоящей встречи не было. Президент пожимал руки многим людям и, очевидно, что Тимошенко была одной из них",- заявил Бирнбаум. Следует отметить, что BGR Public Relations в Украине консультирует Национальную Раду реформ, а также, эту компанию, как ранее писал "Апостроф" администрация Порошенко наняла для лоббирования своих интересов на Западе.

Сами представители Батькивщины были не столь разговорчивы, несмотря на, казалось бы, резонансное для Тимошенко событие. Один из участников делегации, народный депутат от Батькивщины Григорий Немыря рассказал, что никто из делегации, в том числе, и сама Тимошенко, не будут делать никаких заявлений после встречи, так как она носила частный характер. Еще один участник группы, нардеп Сергей Власенко опроверг слова Бирнбаума о том, что Тимошенко ждала Трампа у туалета, и фактически повторил слова своего коллеги, что он не может распространяться о деталях встречи, так как она была неформальной.

В то же время, появилась информация о деталях разговора с Трампом. Так, приближенные к американской стороне рассказали, что Тимошенко жаловалась на украинскую власть и недостаточную борьбу с коррупцией в Украине.

Позже Тимошенко нарушила молчание, и во время согласительного совета, который состоялся 6 февраля, в понедельник, сообщила, что разговор с Трампом был о санкциях против России. "Я имела короткую встречу с новым президентом США Дональдом Трампом. И я услышала полную поддержку Украине, Украине демократической, Украине свободной, Украине европейской. И я убеждена, что такая поддержка Соединенных Штатов, в том числе нашего большого друга, по отношению к Украине будет продолжаться, и будет даже крепнуть. Во время нашего короткого разговора шла речь о том, чтобы с России не снимали санкции и даже наоборот усилить санкции, защитить Украину всеми возможными способами", - заявила Тимошенко. Информацию о том, что разговор был о санкциях повторил еще один член Батькивщины - Иван Крулько.

Однако, по словам политического эксперта Тараса Чорновила, такие заявления не соответствуют действительности, так как формат встречи не предполагал никаких политических договоренностей. "Встреча была в формате, который не предусматривает политических разговоров и договоренностей. Это формат, который предусматривает личную, частную встречу за деньги. Встреча, которая происходит приватно, во-первых, она стоит точно не меньше миллиона долларов, во-вторых, попав на нее, человек не имеет права устраивать какой- то лоббизм, он может говорить о каких-то гуманистических, гуманитарных вещах, он может мировоззренческие вещи обсуждать. Поэтому сразу после этой встречи было опровержение американских чиновников, что не было разговора ни про какие санкции, что Трамп не ведет разговоров и переговоров о санкциях с людьми, которые купили пропуск на встречу с ним",- рассказал Чорновил.

Также Чорновил добавил, что утечка о встрече произошла через дипломатические каналы, после чего появилась информация о том, что Тимошенко затрагивала на встрече с Трампом исключительно личные вопросы, которые касаются противостояния с украинской властью.

Политэксперт отметил, что Тимошенко и члены ее делегации остались недовольны встречей с главой американского государства. "Могу сказать, что после этой встречи с Трампом, и Тимошенко и члены группы, были невероятно раздражены. Потому что, как говорят источники, Тимошенко вышла со встречи невероятно нервная и в плохом настроении. Трамп, очевидно, дал ей понять, когда она начала рассказывать какие-то политические требования, кто она такая. Президент Америки не ведет политических разговоров и не договаривается с какими-то отдельными политиками из других государств. Поэтому я думаю, что встреча ее с Трампом прошла невероятно дорого и невероятно плохо. Поэтому представители Батькивщины будут избегать вопроса об этой встрече",- добавил Чорновил.

По мнению еще одного политического аналитика Павла Нусса, такие действия Тимошенко свидетельствуют лишь о том, что лидер Батькивщины пытается заработать себе политические баллы в Украине. "Для меня тема визита Тимошенко не является ничем другим, как основообразующим политическим фактором в её попытке реанимировать рейтинговый потенциал в середине нашей страны. Акцент на слове "попытке",- рассказал эксперт.

Нусс также предположил, что визит Тимошенко в США четко скоординирован с ее политическими партнерами в Кремле, которые в данный момент для нее являются ситуативными союзниками в борьбе с Банковой. "По данным некоторых экспертов, которые для меня являются авторитетами, и которым я доверяю, Юлия Тимошенко использовала контакты с клерками Белого дома для дискредитации украинской власти. Уточнить или опровергнуть эту информацию в центрштабе на Туровской, насколько я понимаю, отказываются, и остается надежда на добросовестность отдельных лиц, состоящих в лобби-группе Тимошенко, которые "сольют" информацию влиятельным американским СМИ",- отметил Нусс.

Впрочем, по словам главы социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, чем меньше Тимошенко и ее однопартийцы будут рассказывать о прошедшем общении, тем сложнее будет проходить встреча Порошенко с Трампом, которая запланирована на ближайшее будущее. "Я думаю, что все, кто будет ездить встречаться с Трампом, будут очень стыдливо описывать эту встречу, потому что это будет вызывать жгучую политическую ревность у хозяина Украины - президента Порошенко. Он захочет знать, о чем говорили. И в Вашингтоне и в Киеве прекрасно понимают, что любые переговоры украинских политиков вне самого президента Порошенко, это будет восприниматься им как давление. Чем меньше Тимошенко будет рассказывать о своем визите, тем больше слухов будет клубиться в Администрации президента и тем труднее будет проходить встреча Порошенко и Трампа",- резюмував Небоженко.

Юлия Забелина

Апостроф

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