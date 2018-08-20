Встреча "нормандской четверки" может пройти в Париже - помощник Путина

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в Париже, но утвержденной даты его проведения пока нет.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков в интервью российской газете "Известия".

По его словам, этот вопрос Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ушаков также отметил, что экспертам было поручено продолжать работу по подготовке к саммиту.

"Обсуждали возможность проведения этой встречи. Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался", - сказал он.

Отвечая на вопрос, где пройдет эта встреча, помощник президента РФ сказал: "Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже. Мы не против"

Напомним, в июле "нормандская четверка" провела встречу на уровне политдиректоров МИДов.

Предыдущие переговоры "четверки" проходили в Берлине, но на более высоком уровне - министров иностранных дел. Глава МИД Германии Хайко Маас после встречи заявил, что сторонам удалось договориться по ряду вопросов, но не по миротворческой миссии на Донбассе. После этих переговоров также стало известно, что Путин предлагал президенту США Дональду Трампу организовать на Донбассе референдум по поводу автономии региона в составе Украины.

"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и Россия.