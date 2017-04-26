Встреча Порошенко и Лукашенко: о чем договорились президенты

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о расширении доступа на белорусский рынок для украинских товаров и услуг.

"Мы договорились о том, чтобы расширить рынки Беларуси для украинских товаров и украинских услуг", - сообщил Порошенко после переговоров с Лукашенко в его резиденции "Припять" в Гомельской области 26 апреля, передает Интерфакс.

По его словам, украинская сторона приветствует участие белорусских компаний в тендерах по строительству дорог на территории Украины, а Беларусь ждет участия украинских строительных компаний в своих тендерах.

Лукашенко добавил, что стороны будут развивать и усиливать сотрудничество по разным направлениям.

"Мы договорились по новому посмотреть на производственную кооперацию, активизировать работу по созданию новых совместных предприятий в разных отраслях экономики. Запретных тем для наших государств нет", - сказал он.

По словам Лукашенко, Беларусь готова увеличить поставки сельскохозяйственной техники в Украину, удобрений, стройматериалов и другой продукции.

Ранее Петр Порошенко подчеркнул, что никто не поссорит Украину и Беларусь.