Встреча Порошенко с Макроном: в главном вопросе все очень запутано, - мнение дипломата

26 июня в Париже президент Франции Эммануэль Макрон принял украинского лидера Петра Порошенко. Руководители государств подтвердили приверженность Минским договоренностям и рассказали о подготовке следующей встречи в Нормандском формате. О своих впечатлениях от встречи "Апострофу" рассказал дипломат, председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Очевидно, что, как и на встрече с Трампом, Порошенко очень старался произвести положительное впечатление на новоизбранного президента Франции, установить какие-то личные положительные отношения: излучал оптимизм, сыпал комплиментами (частично - заслуженными) в адрес Макрона. Будем надеяться, что в этой части задача визита достигнута. В конце концов, Макрон сыграл несколько символических для Украины вещей: в частности, вернул украинцам Анну Ярославну после попыток Путина ее отобрать и также высказывался в достаточно позитивном ключе, информирует еizvestia.com.

Порошенко пытался на совместной конференции очень много внимания уделять вопросам экономического сотрудничества. Очень странно, потому что у президента нет полномочий в этой сфере. Очень сомнительно вообще, что президент говорит на эту тему, не говоря уже о том, что он что-то может сделать. Есть правительство, хозяйствующие субъекты…

Что касается важнейшего вопроса, ради которого должен был бы совершать вояжи президент Украины - это вопрос войны и мира - здесь, к сожалению, все очень запутано. У главы нашего государства фразы о приверженности Минским договоренностям каким-то очень странным образом граничат с заявлениями о готовности расширять формат переговоров, о смене каких-то там миссий ОБСЕ, что не предусмотрено Минскими договоренностями. Следовательно, заявления о приверженности Минским соглашениям граничат с заявлениями о желании изменить и формат, в котором они обсуждаются, и их суть.

Президент Украины уже забыл, что еще несколько месяцев назад мы много говорили о вооруженной миссии ООН, теперь он снова говорит о вооруженной миссии ОБСЕ, которая не предусмотрена Минскими договоренностями. Макрон тоже признает неэффективность Минских договоренностей, но заявляет о необходимости их выполнять, потому что не видит ничего лучшего. То есть продолжается все то, что мы видели год назад при Франсуа Олланде, Бараке Обаме: все рассказывают, что Минские договоренности не работают, но не желают искать другого формата, между тем делают какие-то заявления, что другой формат и содержание договоренностей, в принципе, всех бы устроили.

Трудно сказать, что думает по этому поводу Макрон: он еще не проявил себя, чтобы можно было легко анализировать, что он имеет в виду в специфических ситуациях, когда говорит, например, что пока не видел предложений для урегулирования, лучших, чем Минские договоренности. Но эта фраза, в частности, может свидетельствовать о том, что другие форматы предлагаются.

Абсолютно точно Макрон не будет рад подтвердить фразу, сказанную нашим президентом в Вашингтоне о том, что мы ищем способ привлечения США к реализации Минских договоренностей. Это вряд ли. Думаю, и Германия, и Франция будут этому очень серьезно противостоять. Особенно на фоне нарастания трений с Дональдом Трампом и его администрацией.

Мы идем ко всем с одной и той же позицией о Минских договоренностях, которые исключат участие США: какое-то незримое присутствие где-то в каких- то переговорах возможно, но это ничего не меняет ни в Нормандском формате, ни в Минских договоренностях. Там США нет и не может быть, ибо тогда это уже будет нечто иное. И США с этим соглашаются. С одной стороны, Рекс Тиллерсон делает заявления, что текст ["Минска"] их ни к чему не обязывает, им нравятся цели. С другой стороны, очень четко заявлена официальная позиция в пользу Минских договоренностей.

Сейчас очень трудно сказать, есть ли вообще у кого-то какое-то видение, или каждый играет в тактическую игру. Потому что для американцев, разумеется, сейчас было важнее оставить некоторое пространство для разговора с Путиным в ходе саммита "Большой двадцатки". И их вполне мог сейчас не интересовать вопрос достижения мира в Украине. У Макрона сложная позиция: он, учитывая нарастание противоречий между европейцами и США, не может сделать то, что не будет согласовано с Ангелой Меркель. Ведь это будет означать разрушение и внутриевропейского единства. А Ангела Меркель пока категорически выступает за Минские договоренности.

Привлечение ОБСЕ к Нормандскому формату можно рассматривать разве что как способ привлечь США и Канаду - если не в качестве сторон, то, по крайней мере, как участников ОБСЕ. Трудно понять, что это может дать, потому что все страны-участники Нормандского формата являются участниками ОБСЕ. Это выглядит, как идея от безысходности.

По материалам Апостроф