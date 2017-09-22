Встреча Трампа и Порошенко: Сравниваем официальные сообщения Белого дома и Банковой.

После встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко, пресс-службы обоих президентов опубликовали официальные релизы об итогах переговоров.

"Страна" решила их сравнить.

Вот что говорится в официальном релизе Белого дома:

"Президент Дональд Трамп встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Президент Трамп приветствовал реформы в Украине, которые способствовали экономическому росту страны и ее обороноспособности, и призвал президента Порошенко продолжить работу по ликвидации коррупции и улучшению делового климата своей страны. Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Трамп и президент Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины".

А вот что говорит о встрече официальный сайт президента Украины.

Отметим, что он освещает встречу намного более подробно. Однако при этом, там нет ни единого слова о коррупции, на чем сделан упор в коротком сообщении Белого дома.

"Состоялась очень оживленная, подробная дискуссия по аспектам будущего сотрудничества Украины и Соединенных Штатов", - сообщил Президент Украины Петр Порошенко по результатам встречи с Президентом США Дональдом Трампом.

"США полностью поддержали предложение Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, по размещению на оккупированной территории миротворцев с мандатом Организации Объединенных Наций", - заявил Петр Порошенко.

При этом он отметил поддержку "украинской позиции, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на востоке Украины, включая неконтролируемую участок российско-украинской границы, которая исключит возможность проникновения российских войск, российского вооружения и действительно будет служить делу мира".

Президент Украины также сообщил, что Украина и США договорились, что "нашей главной целью является деоккупация, восстановление суверенитета Украины и как можно скорейшее принесение мира на украинскую землю".

"Это то, чего хочу я, как украинский Президент. И это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира. Это очень важно", - подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что в целом внимание к нашей стране чрезвычайно высокое со стороны мировых лидеров. И это подтверждают их выступления как в Совете безопасности ООН, так и во время Генеральной Ассамблеи ООН.

"Для меня, как для Президента, думаю что и для всех украинцев, было очень важно услышать полную и мощную поддержку реформ, которые происходят в Украине и позитивную оценку результатов, которые мы этими реформами достигли. Это очень важно для нас", - отметил Петр Порошенко.

Он также сообщил, что в ходе встречи была достигнута договоренность об эффективном продолжении сотрудничества в поддержке реформ в Украине. - говорится во втором коммюнике.

Во встрече президентов также приняли участие Вице-президент США Майк Пенс, Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, Советник Президента США по национальной безопасности Герберт МакМастер, Специальный представитель Президента США по Украине Курт Волкер, другие официальные лица", - говорится во втором коммюнике.

И вот еще одно сообщение от Банковой об итогах встречи.

"Во время встречи Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп подробно обсудили экономическое сотрудничество двух стран.

"Особенно приятно отметить большой успех по первому размещению украинских суверенных бондов на мировых рынках", - отметил Петр Порошенко в комментарии журналистам по итогам встречи и отметил, что этот процесс сопровождался большим спросом на украинские ценные бумаги.

"Инвесторы долларом голосуют за успех и доверие к украинским реформ", - подчеркнул глава государства и отметил, что "значительное количество из числа этих инвесторов были американские компании", в том числе и Goldman Sachs, JPMorgan.

"Это также форма доверия и уверенности в успешности украинских реформ не только со стороны американских властей, но и со стороны американского бизнеса", - подчеркнул Петр Порошенко.

http://kyiv.osp-ua.info