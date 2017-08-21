Встреча Волкера и Суркова пройдет в закрытом для СМИ формате

Встреча специального представителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым пройдет в закрытом для СМИ формате. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, передает "РИА Новости".

"Подтверждаю, что такая встреча сегодня состоится, она пройдет в закрытом для прессы формате", - сообщил Мирончик.

Отмечено, что встреча Волкера с помощником президента России состоится в Минске ориентировочно во второй половине дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Волкер в понедельник, 21 августа в Минске (Беларусь) встретится с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений.

Уже 23 августа Волкер отправится в Киев, где присоединится к министру обороны Джеймсу Маттису на встречах с высокопоставленными правительственными чиновниками Украины для "обсуждения следующих шагов на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".