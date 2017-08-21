Встреча Волкера и Суркова в Минске проходит без прессы

В Минске проходит встреча специального представителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter.

"Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, по информации адвоката незаконно заключенного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Марка Фейгина, на встрече Волкера и Суркова будут обсуждаться и вопросы освобождения украинских политзаключенных. По мнению Фейгина, Сурков, который курирует украинское направление, предложением об обмене Сущенко на российского военнослужащего Виктора Агеева хочет решить свои санкционные проблемы. Читайте также: Спецпредставитель США Волкер посетит Киев 23 августа

Волкер после встречи с Сурковым посетит Вильнюс, где с представителями правительства Литвы также поговорит об Украине.

23 августа спецпредставитель прилетит в Киев, чтобы присоединиться к мероприятиям с участием американского министра обороны США Джеймса Меттиса и обсудить дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.