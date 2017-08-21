Встреча Волкера с Сурковым носила ознакомительный характер и длилась больше трех часов - СМИ

В Минске завершилась встреча спецпредставителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщает "Радио Свобода".

По словам Мирончика, встреча за закрытыми дверями началась около 14:00, а завершилась после 17:00. О ее итогах пока ничего не известно, кроме того, что стороны обсуждали пути урегулирования конфликта на Донбассе.

"Встреча была сдержанной, носила скорее рабочий ознакомительный характер. Стороны с уважением, внимательно выслушали позиции друг друга", - сообщил российскому агентству "Интерфакса" осведомленный источник.

Ранее Wall Street Journal советовало Волкеру во время переговоров помнить о роли Суркова в разжигании войны в Донбассе. Издание напоминало, что Сурков - влиятельный советник Кремля, который сыграл одну из главных ролей в поддержке, организации и управлении пророссийскими силами в Донбассе.

Напомним, что Волкер встретился с Сурковым в Минске 21 августа.

Курт Волкер даст брифинг для прессы 22 августа в Вильнюсе, куда направится после Минска для переговоров с правительством Литвы по урегулированию украинского вопроса.

23 августа спецпредставитель прилетит в Киев, чтобы присоединиться к мероприятиям с участием американского министра обороны США Джеймса Меттиса и обсудить дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

По материалам: Интерфакс, Зеркало недели. Украина, ГолосUA